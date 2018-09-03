» جهاز المنتخب يهنئ «صلاح»

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حرص المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون، على تهنئة محمد صلاح، جناح فريق  ليفربول الإنجليزي، بعد تواجده فى القائمة النهائية لأفضل لاعب فى العالم لعام 2018.

وقال هانى رمزى، المدرب المساعد للمنتخب، إن الجميع سواء الجهاز الفنى أو اللاعبين قدموا التهنئة لمحمد صلاح على هذا الإنجاز الكبير، موضحاً أنه مهما كانت النتيجة النهائية فهذا مكسب كبير وشرف عظيم لمحمد صلاح ومنتخب مصر، مضيفا أن أجيرى أكد للاعب فخوره بتدريب منتخب به لاعب بحجم محمد صلاح.

وأضاف أن تواجد صلاح فى القائمة النهائية لأفضل لاعب فى العالم سيمنح للاعب دفعة معنوية قوية قبل مباراة النيجر فى افتتاح مشوار الجهاز الجديد للفراعنة، كما سيكون حافزا لصلاح وجميع اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم خلال الفترة المقبلة.


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