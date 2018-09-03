» أول تعليق من «عباس شومان» بعد رحيله

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أول تعليق

وكيل الأزهر

صالح عباس

أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، أنه يتمنى كل التوفيق والسداد للشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر الجديد.

وكتب "شومان" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "بحمد الله انتهت مهمتي في وكالة الأزهر بانتهاء مدة التجديد، وأصدر فضيلة الإمام الأكبر اليوم قرارا موفقا بتكليف الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد بتسيير أعمال وكالة الأزهر، كل التوفيق والسداد لتستمر مسيرة النجاح التي حققها الأزهر الشريف على جميع الأصعدة، وسنبقى جميعًا جنودًا لأزهرنا ووطننا ما حيينا".

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد قرر اليوم الإثنين تكليف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتسيير أعمال وكيل مشيخة الأزهر لحين تعيين وكيل للأزهر بدلا من الدكتور عباس شومان الذي انتهت فترة ولايته.

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