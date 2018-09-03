إحالة موظفين بـ«التعليم» للتحقيق بتهمة إهانة رموز الدولة

03 سبتمبر 2018 - 05:02 م

صدق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،على مذكرة من الشئون القانونية بالوزارة، بتحويل بعض الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية لجهات التحقيق.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن الموظفين من إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، وإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، وشمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، وسيتم توقيع الجزاء المناسب لمخالفتهم الواجبات الوظيفية، ونشر مستندات حكومية، وكلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، صرح، أمس الأحد، بأن الوزارة لم تصدر أي قرارات حالية عن حظر الحديث في السياسة داخل المدارس، وإن قرار حظر الحديث في السياسة قديم وصادر عن الوزارة منذ سنوات، وأن الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام لم تعد حتى الآن الكتاب الدوري الخاص باستعدادات بدء العام الدراسي أو قرار خاص بحظر الحديث في السياسة داخل المدارس، وفور الانتهاء من إعداد الكتاب الدوري لبدء العام الدراسي الجديد سيتم اعتماده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.