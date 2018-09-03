  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:40 م
بحث متقدم
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" لسفير هولندا: المسيئون للإسلام أخطر من الإرهابيين

الدكتور محمد أبوالغار

«أبوالغار»: هذه الجريمة يتحملها النظام

آثار فرعونية

مصر تطالب بتقرير عاجل عن احتراق آثارها بالبرازيل

سوق خضار

«الزراعة» عن ارتفاع أسعار الخُضر والفاكهة: لسنا مسئولين

أحمد كريمة

أحمد كريمة: تصريح الدولة بتناول الخمور حرام

وزير التربية والتعليم

إحالة موظفين بـ«التعليم» للتحقيق بتهمة إهانة رموز الدولة

انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

سيول تضرب مصر منتصف الشهر الجاري

محمد صلاح

بالفيديو.. هدف «صلاح» المرشح لجائزة «بوشكاش»

الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد وكيلًا للأزهر بدلًا من «شومان»

تركي ال الشيخ

تعرف على مفاجأة «تركي آل الشيخ» للزمالك

إحالة موظفين بـ«التعليم» للتحقيق بتهمة إهانة رموز الدولة

آخر الأخبار

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

عامل يقتل سيدة تنفق على والدته لسرقتها

#

إحالة 149 موظفا حكوميا بخدمات كفرالزيات للتحقيق

#

إحالة 15 موظفاُ بالمحليات والصحة للتحقيق

#

حبس "شادي الغزالي حرب" 15 يومًا

التحقيق

وزير التعليم

موظفين

اهانة

رمز الدولة

صدق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،على مذكرة من الشئون القانونية بالوزارة، بتحويل بعض الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية لجهات التحقيق.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن الموظفين من إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، وإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، وشمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، وسيتم توقيع الجزاء المناسب لمخالفتهم الواجبات الوظيفية، ونشر مستندات حكومية، وكلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، صرح، أمس الأحد، بأن الوزارة لم تصدر أي قرارات حالية عن حظر الحديث في السياسة داخل المدارس، وإن قرار حظر الحديث في السياسة قديم وصادر عن الوزارة منذ سنوات، وأن الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام لم تعد حتى الآن الكتاب الدوري الخاص باستعدادات بدء العام الدراسي أو قرار خاص بحظر الحديث في السياسة داخل المدارس، وفور الانتهاء من إعداد الكتاب الدوري لبدء العام الدراسي الجديد سيتم اعتماده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
» تراجع كبير بشكل مفاجئ في أسعار البيض
» مد أجل الحكم على المتهمين بفساد مواسير المياه
» «البورصة» تخسر 785 مليون جنيه
» «آل الشيخ» يطالب العرب بالتصويت لـ«صلاح»
» أول تعليق من «عباس شومان» بعد رحيله
» عصام الحضري يطلق لقبًا جديدًا على «صلاح»
» مد أجل الحكم علي المتهمين بخلية ولاية الجيزة إداريا
» جهاز المنتخب يهنئ «صلاح»
» تراجع جديد فى أسعار الذهب
» نجم الريال ينضم لجهاز المنتخب الوطني

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق