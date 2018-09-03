مصر تطالب بتقرير عاجل عن احتراق آثارها بالبرازيل

03 سبتمبر 2018 - 05:10 م

طالبت مصر، اليوم الاثنين، تزويدها بتقرير مُفصل بشأن آثارها الفرعونية في المتحف الوطني بالبرازيل والذي تعرض لحريق "مروع" دمّر محتوياته، والذي يضم أكثر من 20 مليون قطعة أثرية.

ووفق بيان لوزارة الآثار، اليوم، "تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لإيفادها بتقرير مفصل وعاجل عن حالة الآثار المصرية الموجودة بالمتحف خاصة بعد الحريق الذي تعرض له المتحف بالكامل".

وقال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن حريق متحف البرازيل خسارة فادحة للبشرية والتراث الإنساني والتاريخي.

وأكد وزيري استعداد وزارة الآثار المصرية للتعاون مع البرازيل، وتقديم المساعدات الأثرية والفنية وتوفير الخبرات اللازمة لترميم القطع الأثرية بالمتحف.

ولم يوضح البيان عدد القطع الأثرية المصرية في المتحف الوطني بالبرازيل.

وأمس الأحد، شب حريق ضخم في المتحف الوطني بالبرازيل، أكبر وأقدم مؤسسة علمية في البلاد بمدينة "ريو دي جانيرو".