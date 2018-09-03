» عصام الحضري يطلق لقبًا جديدًا على «صلاح»

03 سبتمبر 2018 - 05:12 م

هنأ عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي الحالي والمنتخب السابق، النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد اختياره في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وكتب «الحضري» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «بعد اللي صلاح بيعمله وانه ينافس رونالدو ومودريتش على لقب الأفضل في العالم وبيتقدم على نجوم عالميين كبار اوي.. يبقى يستحق لقب ... عم عموم الناس كلها ..ربنا معاك يابو صلاح».

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قد أعلن اليوم عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم وهم اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب نادى اليوفنتوس الإيطالى، واللاعب الكرواتى لوكا مودريتش لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، واللاعب المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى.

يذكر أنه سيتم الكشف عن الفائز على لقب أفضل لاعب في العالم في الحفل السنوي الذى ينظمه الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، وذلك يوم 24 سبتمبر القادم في لندن.