أحمد كريمة: تصريح الدولة بتناول الخمور حرام

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الخمور

أحمد كريمة

تصاريح

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه يحرم تسهيل تناول الخمور كما يحرم على الدولة الإسلامية إخراج تصاريح بتناولها، أو صناعتها واستيرادها.

وأضاف "كريمة"، خلال لقائه ببرنامج "أحلى حياة"، المذاع على فضائية "LTC " أن الشرع حرم التناول والتداول، مسترشدًا بقوله تعالى:" إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

وأوضح أنه يأثم من يعمل في مطعم أو فندق أو مكان يبيع الخمر لأن حامل الخمر يأثم مثل الشارب، مضيفًا: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها.


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