«الزراعة» عن ارتفاع أسعار الخُضر والفاكهة: لسنا مسئولين

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قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة ليس من مسؤولية الوزارة.

وأضاف "عبد الدايم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الدوار" المذاع على فضائية "lTC ": "نحن وزارة إنتاج بالدرجة الأولى، وزيادة الأسعار ليست مسؤوليتنا، لكن عملية الأسعار الموجودة في السوق، اعتقد ان ده مش دورنا الرئيسي، السوق مفتوح ومفيش أسعار محدده، للخضار أو الفاكهة".

وأوضح أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة لزيادة حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، وسط غياب للتسعيرة الإجبارية.

كما أكد أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الجو أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات، وانخفاض نسبة المعروض، مناشدا المواطنين بعدم شراء الخضراوات والفواكه في بداية موسمها، لمواجهة ارتفاع الأسعار.


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