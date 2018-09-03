» «آل الشيخ» يطالب العرب بالتصويت لـ«صلاح»

03 سبتمبر 2018 - 05:43 م

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على دعم النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «أطالب كل السعوديين و العرب والجاليات العربية في الخارج والأصدقاء في آسيا وأفريقيا بالتصويت لأبننا النجم محمد صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم».

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قد أعلن اليوم عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم وهم اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب نادى اليوفنتوس الإيطالى، واللاعب الكرواتى لوكا مودريتش لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، واللاعب المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى.

يذكر أنه سيتم الكشف عن الفائز على لقب أفضل لاعب في العالم في الحفل السنوي الذى ينظمه الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، وذلك يوم 24 سبتمبر القادم في لندن.