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«البورصة» تخسر 785 مليون جنيه

مال وأعمال

هبوط مؤشرات البورصة
هبوط مؤشرات البورصة

خالد الشرقاوي

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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم الأثنين، 785 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 875.144 مليار جنيه، وتراجع مؤشرا البورصة الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر الأوسع نطاقا.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 226.6 مليون ورقة مالية بقيمة 780 مليون جنيه عبر تنفيذ 22.8 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.85% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.8%، والعرب على 2.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 83.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 16.70%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين العرب والمؤسسات العربية للبيع والأجنبية بقيمة بلغت 34.1 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 516.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 563.3  مليون جنيه على التوالى.

وتراجعت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وارتفعت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.


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