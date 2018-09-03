سما المصري تسخر من اتحاد الكرة

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اتحاد الكرة

المصريون

سما المصري

صلاح

سخرت الفنانة سما المصري، من اتحاد الكرة المصري، بعد ترشيح محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العام لعام 2018.

وقالت «المصري»، في تصريحات صحفية: «شوفتوا المدعو محمد صلاح مرشح لإيه، عرفتوا قيمة اللاعب المصري اما بيحترف برا بيعمل إيه».

وأضافت «المصري»: «هل وصلكوا يا اتحاد الكرة خبر ترشح المدعو محمد صلاح ضمن الأفضل في العالم؟».

يذكر أن «فيفا» أعلن اليوم الإثنين القائمة النهائية للمرشحين لقائمة «ذا بيست».


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