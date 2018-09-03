«أبوالغار»: هذه الجريمة يتحملها النظام

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النظام

الأقباط

جريمة

محمد أبوالغار

حمّل الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى السابق، النظام المصري مسئولية جريمة الاعتداء على أقباط المنيا التي وقعت من جانب عددًا من الشباب المسلمين.

وقال "أبوالغار" :« جريمة الاعتداء علي الأقباط في المنيا.. المسؤول الاول هو النظام المصري الذي يراقب النملة في كل أنحاء مصر ويترك مجموعة من الشباب الذي غسل مخه أفرادا متطرفين والكل يعرفهم بالاسم يهجمون علي بيوت المسيحيين».

وتابع في منشور له عبر حسابه على «تويتر» :« المسؤول الثاني هو محافظ المنبا ومدير أمن المنيا ومدير الأمن الوطني بالمنيا .. المسؤل الثالث هم اعضاءمجلس الشعب في المتيا للذين كانوا يهرولون وراء أصوات المسيحيين في الانتخابات».

واستطرد :« المسؤل الرابع هو شعب ألمنيا من المسلمين الذين يجب ان يدافعوا عن أبناء الوطن كمصريين بغض النظر عن الدين».

واختتم مشددًا :« التعصب من الجميع يجب ان يتوقف في مصر».



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