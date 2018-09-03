«عاشور»: صرف زيادة معاش المحامين بداية من 2019

03 سبتمبر 2018 - 06:16 م

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن معاش المحامي سيصبح ألفين جنيه اعتبارًا من يناير المقبل، وبدء تطبيق الدمغة الإلكترونية للمحامين اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال حضور «عاشور» الحفل الختامي لفعاليات الدورة الأولي لمعهد المحاماة بمحافظة البحيرة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور عبدالمنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، وأعضاء مجلس النقابة وعدد كبير من المحامين.

وأضاف «عاشور» أنه سياتي يوما يكون دخول نقابة المحامين ليس فقط بالحصول على ليسانس الحقوق فقط وإنما لحاملي الدراسات عليا والماجستير، مشيرًا إلى أن معهد المحاماة هو البداية الصحية لتدريب المحامين وتأهيلهم للعمل، وأن الدورة المقبلة للمعهد، ستسهد تدريب شباب المحامين على الوقوف والتحدث بطلاقة من خلال متخصصين بالإذاعة والتلفزيون المصري.

وقال رامي الحديني، عضو مجلس النقابة، المشرف على معهد محاماة بالبحيرة، أنه تم تدريب المحامين بالدفعة الأولي بالمعهد على مدار 6 شهور وأنها ضمت 460 محاميًا من أبناء المحافظة، مؤكدَا أن معهد المحاماة هو الحلم الذي انتظره المحامين طويلا لتدريب الشباب المحامين.

أعلن عبدالمنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، أنه سيتم البدء في إنشاء محكمة دمنهور الإبتدائية في يناير المقبل، مشيراً إلى أن وزارة والعدل اعتمدت 500 مليون جنيها لانشاء المحكمة على مساحة 5 آلاف متر.

وأكد أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، أن نقيب المحامين تمكن خلال الفترة الماضية من تنقية النقابة ليعود لكارنية النقابة قيمته، موضحاً انه تم إزالة نحو 300 ألف حامل كارنية لا يمارسون المهنة.

وأكد «عاشور» أن مجلس النقابة العامة واجه تحديات صعبة للحفاظ على مهنة المحاماة، مضيفا أنه تم التصدي بكل حزم لدخول خريجي التعليم المفتوح للانضمام لنقابة المحامين، مؤكدًا على عدم السماح لأي شخص بالتطاول على مهنة المحاماة مهما كان.