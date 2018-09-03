"الطيب" لسفير هولندا: المسيئون للإسلام أخطر من الإرهابيين

03 سبتمبر 2018 - 06:20 م

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن حرية الرأي والتعبير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبررًا للإساءة إلى الأديان والمعتقدات.

وأشاد "الطيب"، خلال استقباله، اليوم الإثنين، السفير، يوهانس وستهوف، سفير هولندا بالقاهرة، بموقف الحكومة الهولندية الرافض لمسابقة الرسوم المسيئة للإسلام.

وأكد رفضه التام لهذه المسابقة العنصرية التي تؤثر على الاندماج الإيجابي للمسلمين في المجتمعات الغربية، مطالبا الحكومة الهولندية بضرورة اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه صاحب هذه الأعمال الاستفزازية التي لا تقل في خطورتها عما تقوم به بعض الجماعات الإرهابية من تهديد للسلم العالمي.

من جانبه أكد سفير هولندا بالقاهرة، احترام موقف الأزهر من هذه المسابقة، وحرص بلاده على احترام مشاعر المسلمين في العالم، موضحا أن حضوره إلى مشيخة الأزهر اليوم يأتي في إطار توضيح موقف بلاده الرافض للإساءة للإسلام والمسلمين باعتبار أن الأزهر هو أكبر مرجعية إسلامية في العالم.