» تراجع كبير بشكل مفاجئ في أسعار البيض

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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم

أعلنت شعبة الدواجن اليوم الأثنين، عن تراجع سعر كرتونة البيض بنحو 6 جنيهات لتسجل 31 جنيهًا في المزرعة و37 جنيهًا للمستهلك، واستقرت أسعار الدواجن، بين 27 و28 جنيهًا للكيلو الواحد بين في الأسواق.

وتراوح سعر كيلو الدواجن في المزرعة بين 23 و24 جنيهًا، وهي نفس الأسعار قبل عيد الأضحى.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، إن الإقبال على شراء الدواجن متوسط، بسبب انشغال الكثير بتحضيرات العودة للموسم الدراسي ومحاولة التوفير من أجل شراء متطلبات العام الدراسي الجديد.

وأوضح "السيد" أن السعر الحالي هو السعر العادل للدواجن في ظل ارتفاع تكلفة الأعلاف، مما يخلق هامش ربح ملائم للمربي.


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