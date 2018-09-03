» تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى سوريا

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تعزيزات عسكرية تركية
تعزيزات عسكرية تركية

وكالات - خالد الشرقاوي

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سوريا

تركيا

تعزيزات عسكرية

دفع الجيش التركي، اليوم الإثنين، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى ولايتي "كليس" و"هطاي" جنوبي البلاد، تمهيدا لإرسالها إلى وحداته المنتشرة داخل الأراضي السورية.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، نقلا عن مصادر أمنية تركية، أن رتلا مؤلفا من 15 شاحنة تحمل عربات نقل جنود مصفحة وصل إلى كليس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأضاف أن الرتل في طريقه إلى معبر "أونجو بنار" المقابل لمعبر "باب السلامة" على الجانب السوري، ومنها إلى الوحدات التركية المنتشرة في سوريا.

كما أرسل الجيش رتلا مؤلفا من 10 شاحنات تحمل عربات نقل جنود مصفحة ووسائط دعم لوجستي إلى هطاي، تمهيدا لانتقاله إلى كليس ومنها إلى داخل سوريا.


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