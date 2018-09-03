مصر تتفاوض لشراء سلاح بمليار يورو

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فرقاطة (ميكو إيه 200)
فرقاطة (ميكو إيه 200)

وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلن موقع "ديفينس وورلد" المتخصص في المعدات العسكرية، أن شركة بناء السفن الألمانية "اتش دي دبليو" اقتربت من الفوز بعقد بيع قطعتين حربيتين لمصر.

وذكر الموقع أن المفاوضات بين مصر والشركة الألمانية تقترب من إبرام صفقة فرقاطتين من طراز "ميكو إيه 200".

كما أفادت التقارير أنّ المناقشات تدور حول المعدات التي سيتم تركيبها على الفرقاطتين وتمويلهما.

وحسب التقرير، فإن الصفقة الألمانية إذا ما تمت ستبلغ قيمتها نحو مليار يورو، مضيفا أن الحكومة الألمانية تقدم قروضا جذابة من خلال شركة "أويلر هيرمز" المالية، في حين تقدم "نافال جروب"عروضها الائتمانية.

ومن المفترض أن تختار مصر صواريخ "آستر 30" التي تصنعها شركة "MBDA "، ولكن يبدو أن فرنسا لن تبيع الصواريخ إلا إذا كانت تستخدم على الفرقاطات الفرنسية،  أما إذا رغبت مصر في الحصول على الصفقة الألمانية ستقوم مصر بشراء صواريخ "Umkhonto "، بحسب "RT ".

ووقعت مصر عام 2014، على صفقة مع فرنسا للحصول على أربع فرقاطات من طراز Gowind 2500 مقابل مليار يورو، الأولى تم تسليمها في أكتوبر 2017 تحت اسم الفاتح 971، التي تم بناؤها في لوريان بفرنسا، والثلاث الأخريات يتم تصنيعها في مصر.


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