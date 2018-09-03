» الأهلي يُغرم «الشناوي» و«توفيق»

03 سبتمبر 2018 - 07:13 م

قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، تغريم الثنائي أكرم توفيق ومحمد الشناوي، لاعبا الفريق، نظرًا لما بدر منهم خلال مباراة الإنتاج الحربي ببطولة الدورى العام.

وركل أكرم توفيق إحدى زجاجات المياه بعد خروجه مباشرة، الأمر الذى أثاء استياء أعضاء الجهاز الفنى والإدارة، ليتم إبلاغ اللاعب بالعقوبة وتهديده بتغليظها حال تكرارها فى الفترة المقبلة.

من جانبه اعتذر أكرم توفيق لمحمد يوسف مدير الكرة والفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق، متعهداً بعدم تكرار الأمر خلال الفترة المقبلة.

وجاء تغريم الشناوي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء بسبب العصبية والدفع بلاعب الإنتاج الحربى موسى دياوارا الذى ركل الكرة من بين يد الحارس، فى الدقيقة 35 من عمر المباراة التى أقيمت على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى العام.

وظل الشناوى يعترض على البطاقة الصفراء التى حصل عليها، ليهدده الحكم إبراهيم نور الدين بمنحه البطاقة الحمراء والطرد من المباراة.



