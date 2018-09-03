حقيقة أزمة«الوفد» وتصفية الحسابات مع رجال«البدوي»

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الحياة السياسية

السيد البدوى وبهاء أبوشقة
السيد البدوى وبهاء أبوشقة

كتب: عصام الشربيني

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الوفد

السيد البدوي

بهاء أبوشقة

فؤاد بدراوى

في الوقت الذي يسعى فيه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، لعودة عدد من المفصولين من الحزب له، وكما أعلن من قبل سعيه لعودة الطيور المهاجرة، اتخذ في المقابل قرارات بفصل  عدد من أعضاء الحزب بعضهم من المؤيدين لرئيس الحزب السابق، مثل طارق ناصف، وسامي الطراوي، وأخرين ايضا لقيامهم بالتعبير عن آرائهم، مثل محمود الحلواني، رئيس لجنة الوفد في أوسيم، لاعتراضه علي حل اللجنة العامة للحزب في الجيزة، فيما تم إحالة أحمد شوشة، عضو لجنة الوفد للجيزة للتحقيق

وكان "أيوشقة" قد قام بإعادة 7 من أعضاء الهيئة العليا السابقين الذين صدر بحقهم قرار فصل من الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، وإعادة عدد كبير من أعضاء" الوفد" المفصولين.

من جانبه قال فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان رئيس الحزب لم يتخذ اي قرار بفصل اي عضو وفدي تحت ما يسمي بتصفية الحسابات السياسية مع من كانوا موالين لرئيس الحزب السابق.

وأكد بدراوي في تصريحات خاصة "للمصريون" انه تمت إحالة بعض الأعضاء للتحقيق فقط نظرا لقيامهم بكتابة وتدوين أحاديث مسيئة للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي للحزب وخاصة"الفيس بوك".

وشدد بدراوي على أن الحزب يتعامل مع جميع أعضائه بمصداقية وشفافية ولا يجامل احد علي حساب الآخر وان الحزب لن يسمح لأي عضو بالإساءة له ولتاريخه الكبير في النضال الوطني وان إحالة المسيء للتحقيق هو جزء من النظام الأساسي للحزب .


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