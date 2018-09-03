القبض على مأذون شرعى يزور وثائق الزواج بالغربية

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النيابة العامة

مأذون شرعي

تزويج قاصرات

مصلحة الأحوال المدنية


تمكن ضباط الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية بوسط الدلتا، من إلقاء القبض على مأذون قرية بلوس الهوا التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، لقيامه بتزويج القاصرات  بحوزته عقود زواج وقسائم زواج لفتيات قُصر وأوراق ومحررات رسمية.

 وكانت تحريات العقيد يكن الخولى رئيس مباحث مصلحة الأحوال المدنية بوسط الدلتا قد توصلت إلى قيام "ه.ح" 45 سنة مأذون قرية بلوس الهوا مركز السنطة بتزويج القاصرات مقابل مبالغ مالية.

وبتقنيين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط المأذون وبحوزته شهادات وعقود زواج، ودفاتر قسائم زواج، وشهادات صحية لفتيات قصر وعقود زواج لفتيات قاصرات، ومحررات رسمية، تم ضبطه واقتياده للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحرر المحضر 5913 إدارى مركز السنطة

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