» المصري يواجه اتحاد العاصمة في دور الـ8 بالكونفدرالية

03 سبتمبر 2018 - 07:26 م

أسفرت قرعة دور الـ8 ببطولة لكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية»، عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلعب المصري مباراة الذهاب المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري علي ملعب استاد بورسعيد، علي ان يخوض مباراة الاياب خارج ميدانه علي ملعب ستاد 5 جويليةيوم 22 سبتمبر .

وكان المصري قد تأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد ان حل ثانيا في ترتيب مجموعته خلف نهضة بركان المغربي.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة ربع النهائي بين المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة الجزائري، مع الفائز من مباراة نهضة بركان وفيتا كلوب الكونغولي.

بينما يواجه الفائز من مباراة نهضة بركان وفيتا كلوب الكونغولي نظيره الفائز من مباراة الرجاء المغربي وكارا برازفيل الكونغولي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالى:

رايون سبورت الرواندى × أنيمبا النيجيري

كارا برزافيل الكونجولي × الرجاء المغربي

المصري × اتحاد العاصمة الجزائري

فيتا كلوب × نهضة بركان المغربي