خطيبة طالب الرحاب تفجر مفاجأة: «اغتصبني وهددني»

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خطيبة طالب الرحاب

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قضايا وحوادث

خطيبة طالب الرحاب
ارشيفية

متابعات :عبدالراضي الزناتي

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قالت المتهمة حبيبة خطيبة طالب الرحاب " بسام أسامة" والذي قتل على يد والد خطيبته، وتم دفنه داخل أحد الشقق السكنية بمدينة الرحاب أمام نيابة القاهرة الجديدة، أن الضحية اغتصبها  .

واتهمت "حبيبة" المجنى عليه بسام أسامة باغتصابها، وتعرضها لاعتداء جنسى على يد خطيبها المتوفى، مضيفة أن بسام هددها أكثر من مرة بفضح أمر والدها، حال عدم تلبية رغباته.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بعرض المتهمة "حبيبة أشرف" خطيبة طالب الرحاب المقتول، على الطب الشرعى للتأكد من كونها عذراء من عدمه.

واعترفت المتهمة "حبيبه" فى التحقيقات التى تجرى الآن، باستدراجها للمجني عليه واشتراكها مع والدها في حضوره للمنزل، وأنكرت علمها أو اشتراكها في واقعة القتل، لتتبرأ من والده فى قتل المجنى عليه، مستطردة :" معرفش أن أبويا ناوى يقتل بسام".

وواجهت النيابة المتهمة بالتسجيلات الصوتية وتحريات المباحث خلال التحقيق، فيا تواصل النيابة التحقيق مع المتهم الرئيسى "أشرف.ج".

نجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض على 6 متهمين بقتل الطالب بسام أسامة، ودفنه داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب، من بينهم "حبيبة" المتهمة باستدراج بسام للتخلص منه على يد والدها.

وكشفت تحريات المباحث، فى واقعة مقتل الشاب " بسام أسامة" الطالب بالجامعة البريطانية، داخل مدينة الرحاب على يد والد أحد الفتيات التى كانت على علاقة عاطفية بالضحية، عن أن المتهم الرئيسى"أشرف.ج"، هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية.

 


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