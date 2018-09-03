» استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

03 سبتمبر 2018 - 07:31 م

استشهد شابا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن فلسطينيا (لم تُعرف هويته بعد) قُتل عقب إطلاق الرصاص عليه، قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.

وحاول طاقم من الهلال الأحمر الفلسطيني الوصول إلى الشاب الفلسطيني عقب إصابته، إلا أن الجنود الإسرائيليين حالوا دون ذلك، وفق البيان.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الشاب "حاول تنفيذ عملية طعن في المكان"، مشيرة إلى أن "قوات الجيش أطلقت النار تجاهه وأردته قتيلا".

وفي وقت سابق اليوم أصيب 13 فلسطينيا بجراح وبحالات اختناق، خلال مواجهات في قرية الولجة شمال غربي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بحسب الهلال الأحمر.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع أثناء المواجهات التي اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة إسرائيلية هدمت أربعة مساكن في القرية، بزعم أن البناء من دون ترخيص.