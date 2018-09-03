الديهي: اتحاد الكرة لم يصنع«صلاح»

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محمد صلاح

نشات الديهى

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته بعد أن بعد دخول اللاعب المصري المحترف محمد صلاح ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم  في 2018، قائلاً: "محمد صلاح يسطر تاريخًا جديد وغير مسبوق".

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أن محمد صلاح ظاهرة تُجبر النجاح أن يكون حليفًا لها، مشيرًا إلى أنه أصبح تجربة مصرية فريدة لم تحدث من قبل.

وأضاف "الديهي"، أن صلاح تخطى كل الحوافز والعقبات وأصبح نجمًا عالميًا في مجال كرة القدم، لافتًا إلى أننا فشلنا في إدارة ظاهرة صلاح.

وأكد "الديهي"، أن محمد صلاح لم يصنعه اتحاد الكرة المصري، ولكن صنع نفسه بنفسه، متابعًا "اتحاد الكرة فشل في حل الأزمات، فعليه التخلي عنها ويدير النجاحات بدلاً من الأزمات".


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