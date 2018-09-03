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الريال الإيراني يهبط إلى 130 ألفًا مقابل الدولار

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الدولار الأمريكي والريال الإيراني
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وكالات - خالد الشرقاوي

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الدولار

الريال الإيراني

هبط الريال الإيراني في تعاملات اليوم الإثنين، إلى 130 ألف ريال/ دولار واحد، نزولًا من 117 ألفًا في ختام تعاملات أمس الأحد في السوق الموازية للعملة (السوداء).

وبحسب موقع "بونباست" المختص بحركة سوق الصرف في السوق الموازية داخل إيران، بلغ سعر اليورو اليوم 148 ألف ريال.

ويبلغ سعر الريال في السوق الرسمية، نحو 42.9 ألف ريال/ دولار.

وارتفعت حدة المخاطر الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد إيران، منذ مايو الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وفي 6 أغسطس الماضي، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران، مرتبطة بصادرات وواردات بعض السلع، والحركات المالية.

ولم تنجح مساعي البنك المركزي في إيران، احتواء تسارع هبوط العملة، أبرزها منع محال الصرافة من بيع العملة في السوق المركزية، وإقالة محافظ البنك المركزي وتعيين آخر.

وفي 25 يوليو الماضي، صادق مجلس الوزراء الإيراني، على تعيين "عبد الناصر همتي" محافظا للبنك المركزي الايراني، بديلًا للمحافظ السابق "ولي الله سيف".


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