» «صلاح» أول عربي وثالث أفريقي يترشح لجائزة «The Best»

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صلاح

أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن القائمة النهائية التي ضمت 3 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2018/2017.

وينافس محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الثنائي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ولاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

ويعد صلاح الإفريقي الثالث الذي يدخل القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في العالم بعد الليبيري جورج ويا والكاميروني صامويل إيتو، والأول لجائزة "The Best ".

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها جائزة أفضل لاعب في العالم بمسماها الجديد "The Best " بعد انفصال الفيفا عن جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم يقدم جائزة الأفضل في العالم والتي استمرت مابين عامي 1991 و2009، وفي عام 2010 تم الإتفاق على إيقاف الجائزة ودمجها مع جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول تحت مسمى البالون دور، إلى أن تم الانفصال بينهما مرة أخرى في عام 2016 وأصبح الفيفا يقدم جائزة خاصة به تحت مسمى "The Best ".

ويعتبر جورج ويا اللاعب الإفريقي الوحيد الذي حقق جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا في عام 1995 بمسماها القديم "الأفضل في العالم".

وترشح ويا للجائزة ذاتها في عام 1996 ولكنه جاء في المركز الثاني بعد البرازيلي رونالدو لاعب برشلونة وقتها.

وحقق لاعب ميلان السابق جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول في العام ذاته متفوقاً على يورجن كلينسمان لاعب بايرن ميونخ وقتها.

وبعد مرور 10 سنوات من فوز جورج ويا بالجائزة، جاء صامويل إيتو لاعب برشلونة السابق ليدخل القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا في عام 2005، وحل في المركز الثالث وقتها بعد البرازيلي رونالدينيو -المتوج بالجائزة- وفرانك لامبارد.

ويحلم صلاح بتحقيق إنجاز اللاعب الليبيري والظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best " لعام 2018، وأن يتفوق على مركز صامويل إيتو، وكسر احتكار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للجائزة منذ إنشائها.

يذكر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

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