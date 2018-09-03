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وزير المالية: لم أفرض ضرائب حتى الآن

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الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وكالات - خالد الشرقاوي

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وزير المالية

الضرائب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ردود أفعال الناس في الشارع تصل إلى الوزارة، مؤكدا أن أجهزة الدولة تتابعه بشكل جيد.

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة تحاول تغيير أدواتها وأسلوبها قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول الاستجابة لنبض الشارع بشكل كبير.

ورد "معيط" على سؤال "مكنش عندك حساسية من أن يطلق عليك وزير فرض الضرائب؟"، قائلًا إنه لم يفرض ضرائب حتى الآن، موضحًا أن بعض الناس اعتقدوا أنه هو من قام بسن قانون الضريبة العقارية، رغم أنه موجود منذ عام 2008، وتم تعديله عام 2013.


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