» تعليق «كلوب» على ترشح «صلاح» للأفضل في العالم

03 سبتمبر 2018 - 07:59 م

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته بتواجد النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، فى القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب فى العالم لعام/2018.

وقال كلوب: «صلاح يستحق التواجد فى القائمة بعد ما قدمه فى الموسم الماضى، أريد أن أقول إنه حقًا موسم استثنائى، عندما يسألنى الصحفيون عن ميزة (مو)، فى الموسم الماضى، إجابتى تكون الأهداف، الإجابة ربما تكون ليست صعبة بينما ينبغى لى شرح ما أعنيه».

وأضاف المدرب الألمانى: «أهدافه منحته ميزة كبيرة فى وسائل الإعلام وبين الأشخاص حيث إن الأهداف هى الشىء الأهم فى ملاعب كرة القدم وصلاح سجل العديد هذا الموسم، سلوكه أصبح رائعًا، لقد تعاقدنا معه وهو بحالة جيدة والآن تعلم المزيد وأصبح أكثر خطورة وفاعلية».

وأشار كلوب: «تطور للغاية وهو لاعب متواضع للغاية، صلاح رجل رائع حقًا وأكون سعيدًا عندما يتوج أشخاص مثله بالجوائز، دائمًا يمدح الآخرين ويثنى عليهم، لا يمكننى تخيل ما يجب أن يكون عليه الحال عندما يذهب لمصر ولكن ما أعرفه أنه يجيد التعامل مع الأمر، هو يعرف أنه يمر بأوقات جيدة، وأعتقد أنه يستمتع بهذه اللحظات».

وأردف فى الحديث قائلًا: «وصل صلاح لأنفيلد وهو فى حالة جيدة، أنا لا أحب طريقة وصف صلاح بأنه أصبح لاعب من طراز كبير بعد وصوله لليفربول، موسمه الأخير فى روما كان رائعًا وسجل العديد من الأهداف وصنع أكثر من فرصة لزملائه فى الدورى الإيطالى. بالطبع تطور وتعلم الكثير منذ مجيئه لليفربول لكن لم يكن هناك عصا سحرية».

واختتم حديثه قائلًا: «صلاح قوى ذهنيًا ويواصل التقدم، إضاعة فرصة لا تعنى مشكلة له بل سيسجل الفرصة التالية، أن يؤدى بهذا المستوى معنا ومع منتخب مصر يعنى أنه لديه العديد من نقاط القوة فضلاً عن نقاط الضعف، لكنى أحب أنه يعلم أنه لايزال أمامه مجال للتحسن فيما هو قادم».