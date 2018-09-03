وكيل رياضة البرلمان :«صلاح» سينافس«رونالدو» على الثاني

03 سبتمبر 2018 - 08:05 م



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية لجائزة افضل لاعب في العالم عن عام 2018، والتى سيتم الكشف عن هوية الفائزين بها يوم 24 سبتمبر الجارى بالعاصمة الإنجليزية "لندن" التى تستضيف الحفل السنوى لجوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتم اختيار 3 لاعبين للفوز بجائزة احسن لاعب في العالم علي راسهم النجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزى، وكريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسبانى.



من جانبه قال النائب رضوان الزياتي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ان تصنيف الاعب المصري محمد صلاح ضمن افضل ثلاثة لاعبين في العالم هو انجاز جديد يضاف للكرة المصرية .



واضاف الزياتي في تصريحات خاصة "للمصريون" انه يتوقع ان ينافس النجم محمد صلاح مع الاعب كريستاينو رونالدو علي جائزة أفضل ثاني لاعب في العالم متوقعا حسم اللقب للاعب لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسبانى.



وشدد الزياتي انه ربما تحدث مفاجأة تسعد المصريين ويحصل صلاح علي جائزة افضل لاعب في العالم وهذا سيكون انجاز جديد للكرة المصرية.



وأكد الزياتي أن النجم المصري محمد صلاح بهذا الانجاز الكروي العالم يحمله مسئولية كاخري كبيرة وهي ضرورة الحفاظ علي تألقه الكروي العالمي والاستمرار في حصد مزيدا من الألقاب العالمية لرفعة شأن مصر علي الساحة الكروية العالمية .





