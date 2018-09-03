» السعودية تعترض صاروخ حوثي فوق جازان

03 سبتمبر 2018 - 08:32 م

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء الإثنين، صاروخا أطلقته جماعة "الحوثي" من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان، جنوب غربي المملكة.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في نبأ عاجل، أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان"، دون تفاصيل أكثر.

وبهذا الصاروخ يرتفع إجمالي الصواريخ التي أطلقها الحوثيون نحو السعودية، منذ بدء الحرب في ربيع 2015، إلى 186 صاروخًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، وصول عدد الصواريخ الحوثية ضد المملكة إلى 185.

ومنذ أكثر من 4 أعوام، يشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى.

ودأبت جماعة "الحوثي" منذ بدء الحرب في 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى.

لكن غالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.