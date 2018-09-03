» الأهلي يلتقي حوريا الغيني في دور الـ8 بدوري الأبطال

03 سبتمبر 2018 - 08:35 م

أسفرت قرعة دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى اليوم الاثنين، عن المواجهات التالية:

الأهلي المصري ضد حوريا الغيني

الوداد المغربي ضد ووفاق سطيف الجزائري

أجوستو الأنجولي ضد مازيمبي الكونغولي

الترجي التونسي ضد النجم الساحلي التونسي

وعن مواجهات نصف النهائي ستكون كالأتي:

الفائز من مباراة الأهلي وحوريا الغيني سيواجه الفائز من مباراة الوداد ووفاق سطيف.

الفائز من مباراة أجوستو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي.



قرعة الكونفدرالية

في الوقت نفسه أسفرت قرعة دور الـ8 ببطولة لكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية»، عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلعب المصري مباراة الذهاب المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري علي ملعب استاد بورسعيد، علي ان يخوض مباراة الاياب خارج ميدانه علي ملعب ستاد 5 جويليةيوم 22 سبتمبر .

وكان المصري قد تأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد ان حل ثانيا في ترتيب مجموعته خلف نهضة بركان المغربي.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة ربع النهائي بين المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة الجزائري، مع الفائز من مباراة نهضة بركان وفيتا كلوب الكونغولي.

بينما يواجه الفائز من مباراة نهضة بركان وفيتا كلوب الكونغولي نظيره الفائز من مباراة الرجاء المغربي وكارا برازفيل الكونغولي.