  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:55 م
بحث متقدم
قصص مرعبة عن سيول رأس غارب

أول اختبار حقيقى لحكومة «مدبولي» على بُعد أيام

طلعت فهمي المتحدث الإعلامي للإخوان

«الإخوان»: لم نُخطئ حتى نعتذر.. وشعبيتنا تتزايد

المحافظون الجدد

16 أزمة تواجه المحافظين الجدد.. إما الحل أو الإطاحة

معهد البعوث الإسلامية

جمهوريات الأجانب على أرض مصر (ملف)

خطيبة طالب الرحاب

خطيبة طالب الرحاب تفجر مفاجأة: «اغتصبني وهددني»

المرشد يتحرش بالسائحة

فضيحة.. مرشد سياحي يتحرش بسائحة روسية تحت الماء

السيد البدوى وبهاء أبوشقة

حقيقة أزمة«الوفد» وتصفية الحسابات مع رجال«البدوي»

فرقاطة (ميكو إيه 200)

مصر تتفاوض لشراء سلاح بمليار يورو

الدكتور محمد أبوالغار

«أبوالغار»: هذه الجريمة يتحملها النظام

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" لسفير هولندا: المسيئون للإسلام أخطر من الإرهابيين

وصدام قوي ينتظره في قبل النهائي

الأهلي يلتقي حوريا الغيني في دور الـ8 بدوري الأبطال

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للأهلي في لقاء اليوم والقنوات الناقلة

#

«الشناوي»: لن نتنازل عن التتويج بدوري الأبطال

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى وتاونشيب

#

التشكيل المتوقع للأهلي والترجي في لقاء اليوم

المصريون

الاهلى

حوريا

أسفرت قرعة دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى اليوم الاثنين، عن المواجهات التالية:

الأهلي المصري ضد حوريا الغيني

الوداد المغربي ضد ووفاق سطيف الجزائري

أجوستو الأنجولي ضد مازيمبي الكونغولي

الترجي التونسي ضد النجم الساحلي التونسي

وعن مواجهات نصف النهائي ستكون كالأتي:

الفائز من مباراة الأهلي وحوريا الغيني سيواجه الفائز من مباراة الوداد ووفاق سطيف.

الفائز من مباراة أجوستو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي.

قرعة الكونفدرالية

في الوقت نفسه أسفرت قرعة دور الـ8 ببطولة لكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية»، عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلعب المصري مباراة الذهاب المقرر لها يوم  15 سبتمبر الجاري علي ملعب استاد بورسعيد، علي ان يخوض مباراة الاياب خارج ميدانه علي ملعب ستاد 5 جويليةيوم 22 سبتمبر .

وكان المصري قد تأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد ان حل ثانيا في ترتيب مجموعته خلف نهضة بركان المغربي.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة ربع النهائي بين المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة الجزائري، مع الفائز من مباراة نهضة بركان وفيتا كلوب الكونغولي.

بينما يواجه الفائز من مباراة نهضة بركان وفيتا كلوب الكونغولي نظيره الفائز من مباراة الرجاء المغربي وكارا برازفيل الكونغولي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميسي» يتحدث عن رحيل «رونالدو» لـ«يوفنتوس»
» ضبط أكبر محاولة تهريب مخدرات في قناة السويس
» الأهلي يلتقي حوريا الغيني في دور الـ8 بدوري الأبطال
» السعودية تعترض صاروخ حوثي فوق جازان
» «صلاح» أول عربي وثالث أفريقي يترشح لجائزة «The Best»
» تطور جديد بين المعارضة المسلحة والحكومة الإثيوبية
» الريال الإيراني يهبط إلى 130 ألفًا مقابل الدولار
» تعليق «كلوب» على ترشح «صلاح» للأفضل في العالم
» استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
» "الطيب" لسفير هولندا: المسيئون للإسلام أخطر من الإرهابيين
» أحمد كريمة: تصريح الدولة بتناول الخمور حرام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد