» ضبط أكبر محاولة تهريب مخدرات في قناة السويس

03 سبتمبر 2018 - 08:39 م

نجحت الاجهزة الامنية بمحور قناة السويس من ضبط كمية ضخمة من مخدر الحشيش والهيروين كيلو هيروين خلال محاولة تهريبها داخل إحدى حلويات البضائع.

وقال مصدر أمني، إنه في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية على الموانئ والمنافذ الجمركية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة ما يمس أمن الوطن والقضاء على ظاهرة جلب وانتشار السموم والمواد المخدرة داخل البلاد، فقد تمكنت الإدارة العامة لتامين محور قناة السويس بقيادة اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لتامين محور قناة السويس من ضبط حاوية بميناء بورسعيد بها كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأضاف المصدر, في تصريح صحفي, أنه وردت معلومات أكدتها التحريات برئاسة اللواء أشرف فؤاد مدير مباحث الإدارة العامة لتامين محور قناة السويس مفادها قيام شركة «ا» للملابس الجاهزة باستيراد حاويه مشمولها أدوات منزلية «طرابيزة مكواة» وارد نهائي ميناء بورسعيد من دولة سوريا، وأن الحاوية مخبأ بداخلها أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد،

وأكد أنه تم تقنين الإجراءات وإصدار اذن من النيابة العامة وتقديم أخباريه سريه لجمارك بورسعيد، وبتاريخ اليوم تشكلت لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاوية في حضور المدعو- «محمد. م.ش» مستخلص جمركي ومفوض من صاحب الشأن، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط كمية كبيرة من «جوهر الحشيش» بإجمالي وزن «أربعة طن وربع تقريبا» و«25 كيلو جرام هيروين» و«ثلاثه مليون تقريبا» قرص كبتاجون المخدر داخل مخابئ سرية معده خصيصًا للتهريب داخل سطح «ترابيزات المكواة» بشكل يصعب كشفه بالتفتيش العادي.

وبمواجهة المستخلص الجمركي والمفوض من صاحب الشأن أقر بصحة الواقعة، ونفى علمه بما تحتويه الرسالة من مضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.