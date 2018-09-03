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إيقاف بث قناة «LTC» وإنذار أخير لـ«الحدث»

الحياة السياسية

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إيقاف بث

قناة LTC

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قراراً بمنع بث قناة LTC لمدة أسبوعين.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقى ولجنة الإعلام الرياضى برئاسة فهمى عمر قد عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالإضافة لمنع بث القناة.

ونظراً لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية إلا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الاعلامى أو المعايير المهنية وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين؛ لذا أصدر المجلس قراره بمنع بث القناة لمده أسبوعين ومتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة.

ووجه المجلس إنذارا أخيرا لقناة "الحدث" بعدم المخالفة والتنبيه بأنه حال مخالفتها مرة أخرى سيصدر قرار بمنع البث.


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