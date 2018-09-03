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ضبط عاطل قبل ترويجه 30 كيلو بانجو وبندقية آلي

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عاطل
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رضوي عبدالغني

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الاجهزة الامنية

مخدرات

ضبط عاطل

الشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز منيا القمح ، من القاء القبض على عاطل قبل قيامه بترويج 30 كيلو من مخدر البانجو، على عملائه وتم التحفظ على المضبوطات، وبإحالته للنيابة العامة.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام،  الرائد محمد فؤاد ، رئيس مباحث مركز منيا القمح ، ومعاونيه من ضبط " حسين . ع . ا" 45 سنة عاطل مقيم بقرية شلشلمون وبحوزته 10 لفافات كبيرة الحجم، من مخدر البانجو، وبندقية آلي.

 وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وعمل المحضر اللازم رقم 43478 جنح مركز منيا القمح .


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