  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:54 م
بحث متقدم
قصص مرعبة عن سيول رأس غارب

أول اختبار حقيقى لحكومة «مدبولي» على بُعد أيام

طلعت فهمي المتحدث الإعلامي للإخوان

«الإخوان»: لم نُخطئ حتى نعتذر.. وشعبيتنا تتزايد

المحافظون الجدد

16 أزمة تواجه المحافظين الجدد.. إما الحل أو الإطاحة

معهد البعوث الإسلامية

جمهوريات الأجانب على أرض مصر (ملف)

خطيبة طالب الرحاب

خطيبة طالب الرحاب تفجر مفاجأة: «اغتصبني وهددني»

المرشد يتحرش بالسائحة

فضيحة.. مرشد سياحي يتحرش بسائحة روسية تحت الماء

السيد البدوى وبهاء أبوشقة

حقيقة أزمة«الوفد» وتصفية الحسابات مع رجال«البدوي»

فرقاطة (ميكو إيه 200)

مصر تتفاوض لشراء سلاح بمليار يورو

الدكتور محمد أبوالغار

«أبوالغار»: هذه الجريمة يتحملها النظام

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" لسفير هولندا: المسيئون للإسلام أخطر من الإرهابيين

وزير الرياضة يهنئ «صلاح»

الرياضة

اشرف صبحي
اشرف صبحي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لوزير الرياضة على أزمة «صلاح»

#

"آل الشيخ" يحضر مفاجأة ستكون حديث الشارع المصرى

#

لهذا السبب تركي آل الشيخ قرر إنهاء الخلافات مع الأهلي

#

وزير بريطانى يشيد بـ"محمد صلاح"

المصريون

وزير الرياضة

ليفربول

صلاح

اشرف صبحى

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على اختياره ضمن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قد أعلن اليوم عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم وهم اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب نادى اليوفنتوس الإيطالى، واللاعب الكرواتى لوكا مودريتش لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، واللاعب المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن محمد صلاح يعد خير سفير لمصر خلال مسيرته الاحترافية، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين المصريين المحترفين بالملاعب الأوروبية.

وأعرب الوزير عن سعادته لاختيار "صلاح" ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ، وذلك لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية والعربية، مشيرا إلى فخر كل المصريين بالإنجازات التي يحققها محمد صلاح في مسيرته الاحترافية.

يذكر سيتم الكشف عن الفائز على لقب أفضل لاعب في العالم في الحفل السنوي الذى ينظمه الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، وذلك يوم 24 سبتمبر القادم في لندن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميسي» يتحدث عن رحيل «رونالدو» لـ«يوفنتوس»
» ضبط أكبر محاولة تهريب مخدرات في قناة السويس
» الأهلي يلتقي حوريا الغيني في دور الـ8 بدوري الأبطال
» السعودية تعترض صاروخ حوثي فوق جازان
» «صلاح» أول عربي وثالث أفريقي يترشح لجائزة «The Best»
» تطور جديد بين المعارضة المسلحة والحكومة الإثيوبية
» الريال الإيراني يهبط إلى 130 ألفًا مقابل الدولار
» تعليق «كلوب» على ترشح «صلاح» للأفضل في العالم
» استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
» "الطيب" لسفير هولندا: المسيئون للإسلام أخطر من الإرهابيين
» أحمد كريمة: تصريح الدولة بتناول الخمور حرام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد