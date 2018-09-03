وزير الرياضة يهنئ «صلاح»

03 سبتمبر 2018 - 08:49 م

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على اختياره ضمن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قد أعلن اليوم عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم وهم اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب نادى اليوفنتوس الإيطالى، واللاعب الكرواتى لوكا مودريتش لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، واللاعب المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن محمد صلاح يعد خير سفير لمصر خلال مسيرته الاحترافية، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين المصريين المحترفين بالملاعب الأوروبية.

وأعرب الوزير عن سعادته لاختيار "صلاح" ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ، وذلك لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية والعربية، مشيرا إلى فخر كل المصريين بالإنجازات التي يحققها محمد صلاح في مسيرته الاحترافية.

يذكر سيتم الكشف عن الفائز على لقب أفضل لاعب في العالم في الحفل السنوي الذى ينظمه الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، وذلك يوم 24 سبتمبر القادم في لندن.