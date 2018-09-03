«الإخوان»: لم نُخطئ حتى نعتذر.. وشعبيتنا تتزايد

03 سبتمبر 2018 - 09:00 م

قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، إن "تجربة تشكيل جبهات معارضة داخل مصر انتهت بالقمع قبل أن تبدأ، وقد تلاشت بعد أن تم اعتقال عددا من أعضائها خلال الفترة الأخيرة".

وأشار، في حواره مع موقع "عربي21"، إلى أن "موضوع الجبهات سيظل في دائرة الأمنيات، ما لم تقم القوى الوطنية بواجبها وتترجم الكلام إلى فعل، والإخوان من جانبهم لا يمانعون في دعم أي جبهة تقوم أولا على إنهاء النظام في مصر، ثم بعد ذلك نتحدث في التفاصيل"، حسب قوله.

وشدّد "فهمي" على أن "المراجعات داخل الجماعة لم تتوقف يوما، وهي مستمرة في تجديد خططها ورؤاها، وتطوير كوادرها، ضمن الأطر التنظيمية ومن خلال اللوائح المعتبرة داخل الإخوان".

وانتقد بشدة دعوات البعض لحل جماعة الإخوان، قائلا: "محاولة شطب الإخوان من الساحة لفرض مشروعات تغريبية لا تعبر عن هوية الأمة ولا تحقق غاياتها، لا تعدو أن تكون سفسطة وجعجعة فارغة من أي مضمون، وتعبر عن خواء وإفلاس من قبل من يطرحونها، وتسطيح للأمور لا يستقيم مع واقع الحال سواء في مصر أو خارجها. وهي رغبة في إقصاء الإخوان وإفراغ الساحة وهذا لن يكون بإذن الله".

وعن سؤاله عن عدم اعتذار الإخوان عن أخطائهم، رد قائلًا: عن أي خطأ تتحدث؟ هل المشاركة السياسية بعد ثورة يناير 2011م وفق قواعد وآليات سليمة ديمقراطيا كان خطأ؟ هل المقاومة السلمية لرفض عزل رئيس شرعي انتخبه الشعب بالأغلبية كانت خطأ؟ أم إن الخطأ كان في التمسك بمبادئ ثورة يناير لتحرير الشعب من استعباد (العسكر)؟، حسب زعمه.

وتابع: البعض يرى القذى في عين الإخوان ولا يرى الجذع في عينه، ويحلو له أن يلوك مثل هذا الكلام بشكل تعميمي ليضع الإخوان في موضع الدفاع عن النفس والاعتراف بالخطأ.

إن كنا أخطأنا إجرائيا وتكتيكيا في بعض الأمور، فهي أخطاء كانت في مسارات ديمقراطية، وهي أخطاء لا تقاس بجريمة عزل سلطة شرعية، والانقضاض على إرادة الشعب.

وزعم أن: استطلاعات الرأي التي تتم بين الحين والآخر تظهر تأييد الشعب للإخوان، وإن بدا غير ذلك إعلاميا، وذلك بسبب الصمود الأسطوري للإخوان في السجون وكذلك في الشوارع والميادين.