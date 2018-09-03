» «ميسي» يتحدث عن رحيل «رونالدو» لـ«يوفنتوس»

03 سبتمبر 2018 - 09:19 م

تحدث ‏ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، عن رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، في تصريحات إذاعية لـ«راديو كتالونيا».

وقال «ميسي»: «‏رحيل رونالدو فاجأني كثيراً، لم أتخيل أنه سيغادر مدريد أو ينضم إلى يوفنتوس، كان هناك الكثير من الفرق التي تريده، فاجأني ذلك لكنه ذهب إلى فريق جيد جدا».

وأضاف: ‏مُستقبلي ؟ «لدي كل شيء.. لقد جئت إلى هنا في سن 13 عام وأمضيت حياتي هنا.. أنا في أفضل فريق في العالم وفي واحدة من أفضل المدن. لست بحاجة للذهاب إلى أي مكان آخر».

وواصل: «مُشجعي برشلونة يرغبون بالمتعة لكن علينا الدفاع في بعض الاحيان لذلك لاعبين مثل أرتورو فيدال ضروريين لنا».

وتابع: «أ‏رتورو فيدال من نوع اللاعبين الذي يفعلون كل شيء بشكل على ارض الملعب بشكل جيد مع الكرة وأيضاً مع العضلات التي يمتلكها».

وأكمل: «‏أصبحت المُباريات أكثر تعقيدا وصعوبة مع التطور في عالم الكرة واللياقة البدنية مهمة جداً».

واستطرد: »‏أرى نفسي ألعب كرة القدم حتى ينتهي عقدي ثم سنتحدث إلى النادي إذا كان يجب علي الاستمرار أم لا. لست قلقًا».

وأردف: «مع أطفالي, أنا أتحدث الكتالونية».

وأتم: «لا أعرف ماذا سيحدث عندما أترك كرة القدم لكن النادي يمكن أن يكون هادئًا».