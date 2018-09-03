هريدي يتقدم بتظلم ضد قرار دسوقي الخاص بممرضات البداري

03 سبتمبر 2018 - 09:23 م

يتقدم المحامي عمر جلال هريدى ،وعضو مجلس النواب السابق ، نيابة عن موكليه بتظلم من القرار الصادر من محافظ أسيوط السابق، الخاص بإلغاء ندب الممرضات بقرى مركز ومدينة البدارى.

وأوضح “هريدى” في المذكرة الخاصة بالتظلم أن قرار المحافظ السابق باطل ومخالف للقوانين واللوائح .

وتنشر "المصريون " المذكرة التي من المنتظر تقديمها للمحافظ ،ثم بعدها مباشرة رفع الدعوى القضائية للمطالبة بإيقاف تنفيذ القرار وبطلانه.

من الجدير بالذكر انه صدر قرار من محافظ أسيوط السابق المهندس ياسر دسوقي بإلغاء الانتداب ونقل عدد من ممرضات وممرضين مركز البداري وتوزيعهم علي مستشفيات المحافظة المختلفة .

وقد قوبل هذا القرار برفض من جميع هيئة التمريض و قاموا بعمل توكيلات ألي المحامي عمر هريدي لرفع دعوي في مجلس الدولة لوقف هذا تنفيذ هذا القرار.







