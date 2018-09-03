  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:28 م
بحث متقدم
مترو مصر الجديدة يخرج عن مساره

مترو مصر الجديدة يخرج عن مساره

جميح يكشف حقيقة وفاة الرئيس "هادي"

جميح يكشف حقيقة وفاة الرئيس "هادي"

العوضي يرفض الدفاع عن المتهم بقتل نجليه : مش بريء

العوضي المتهم بقتل نجليه : مش بريء

زعيم المدخلية: أراء سيد قطب " منهج الأنبياء"

زعيم المدخلية : أراء سيد قطب " منهج الأنبياء"

قصص مرعبة عن سيول رأس غارب

أول اختبار حقيقى لحكومة «مدبولي» على بُعد أيام

طلعت فهمي المتحدث الإعلامي للإخوان

«الإخوان»: لم نُخطئ حتى نعتذر.. وشعبيتنا تتزايد

المحافظون الجدد

16 أزمة تواجه المحافظين الجدد.. إما الحل أو الإطاحة

معهد البعوث الإسلامية

جمهوريات الأجانب على أرض مصر (ملف)

خطيبة طالب الرحاب

خطيبة طالب الرحاب تفجر مفاجأة: «اغتصبني وهددني»

المرشد يتحرش بالسائحة

فضيحة.. مرشد سياحي يتحرش بسائحة روسية تحت الماء

زعيم المدخلية : أراء سيد قطب " منهج الأنبياء"

الحياة السياسية

زعيم المدخلية: أراء سيد قطب " منهج الأنبياء"
زعيم المدخلية: أراء سيد قطب " منهج الأنبياء"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

"قطب" ينضم للإخوان بمنزل مدير الاستخبارات البريطانية

#

5 أسباب حولت "قطب" للعنف والتكفير

#

على الإخوان تمزيق كتب «البنا» و«قطب»

#

مرشد الإخوان: حذرت سيد قطب من هذا الأمر

الحركات الإسلامية

سيد قطب

ربيع المدخلي

منهج الأنبياء

تغيير رأيه

اختلف رأي ربيع المدخلي زعيم السلفية المدخلية حول المفكر الإسلامي سيد قطب بين المدح والذم ، حيث كان يصنف منهجه في البداية علي أنه منهج اتباع الأنبياء ، ثم اختلف الأمر ، ووصفه منهجه بأنه ضد منهج الأنبياء.

كان نشطاء قد تداولوا علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر نصوص من مصنفات المدخلي تؤكد مدحه لسيد قطب في الطبعة الأولي من كتابه "منهج الأنبياء" ، ولكن لأسباب سياسية حذف هذا المدح وأصدر كتبه التي تطعن فيه .. اكتشف سيد قطب لاحقا ، بحسب قولهم.

وكان رأي المدخلي في البداية في كتابه " منهج الأنبياء"عن قطب  : "رحم الله سيد قطب لقد نفذ من دراسته إلي عين الحق والصواب ، ويجب علي الحركات الإسلامية أن تستفيد من هذا التقرير الواعي الذي انتهي إليه سيد قطب عند آخر لحظة من حياته بعد دراسة طويلة واعية ، لقد وصل في تقريره هذا إلي عين منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام".

واستقر رأي المدخلي أخيرا علي أن  الأمة الإسلامية تعيش في دوامة من البلايا والكوارث والهوان والذل بسبب بعد أغلبيتها عن تعاليم الإسلام التي بعث بها خاتم الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلوات والتسليم .

وأوضح أن هذا البعد يشمل العقائد والعبادات والأخلاق والسياسة والاقتصاد ومن أدوائهم المهلكة الإصرار على الباطل والتمادي فيه وفقدان الاستعداد من معظمهم للرجوع إلى الله وإلى الرسول في قضايا الخلاف العقائدية والمنهجية والسياسية.

وأكد أن من أشد الكوارث نكاية على الإسلام والمسلمين هذه الحركات السياسية التي تدعي أنها تحمل هموم الأمة وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها لم تسلك طرق الإصلاح التي شرعها الله لأنبيائه ورسله من عهد نبي الله نوح إلى خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام .

وأشار إلي أن من بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الأنبياء في الإصلاح العقائدي والعبادي والسياسي منهج "سيد قطب" الذي ما زاد الناس إلا بلاءً بل ودماراً .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميسي» يتحدث عن رحيل «رونالدو» لـ«يوفنتوس»
» ضبط أكبر محاولة تهريب مخدرات في قناة السويس
» الأهلي يلتقي حوريا الغيني في دور الـ8 بدوري الأبطال
» السعودية تعترض صاروخ حوثي فوق جازان
» «صلاح» أول عربي وثالث أفريقي يترشح لجائزة «The Best»
» تطور جديد بين المعارضة المسلحة والحكومة الإثيوبية
» الريال الإيراني يهبط إلى 130 ألفًا مقابل الدولار
» تعليق «كلوب» على ترشح «صلاح» للأفضل في العالم
» استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
» "الطيب" لسفير هولندا: المسيئون للإسلام أخطر من الإرهابيين
» أحمد كريمة: تصريح الدولة بتناول الخمور حرام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد