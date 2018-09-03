زعيم المدخلية : أراء سيد قطب " منهج الأنبياء"

03 سبتمبر 2018 - 10:21 م

اختلف رأي ربيع المدخلي زعيم السلفية المدخلية حول المفكر الإسلامي سيد قطب بين المدح والذم ، حيث كان يصنف منهجه في البداية علي أنه منهج اتباع الأنبياء ، ثم اختلف الأمر ، ووصفه منهجه بأنه ضد منهج الأنبياء.

كان نشطاء قد تداولوا علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر نصوص من مصنفات المدخلي تؤكد مدحه لسيد قطب في الطبعة الأولي من كتابه "منهج الأنبياء" ، ولكن لأسباب سياسية حذف هذا المدح وأصدر كتبه التي تطعن فيه .. اكتشف سيد قطب لاحقا ، بحسب قولهم.

وكان رأي المدخلي في البداية في كتابه " منهج الأنبياء"عن قطب : "رحم الله سيد قطب لقد نفذ من دراسته إلي عين الحق والصواب ، ويجب علي الحركات الإسلامية أن تستفيد من هذا التقرير الواعي الذي انتهي إليه سيد قطب عند آخر لحظة من حياته بعد دراسة طويلة واعية ، لقد وصل في تقريره هذا إلي عين منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام".

واستقر رأي المدخلي أخيرا علي أن الأمة الإسلامية تعيش في دوامة من البلايا والكوارث والهوان والذل بسبب بعد أغلبيتها عن تعاليم الإسلام التي بعث بها خاتم الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلوات والتسليم .

وأوضح أن هذا البعد يشمل العقائد والعبادات والأخلاق والسياسة والاقتصاد ومن أدوائهم المهلكة الإصرار على الباطل والتمادي فيه وفقدان الاستعداد من معظمهم للرجوع إلى الله وإلى الرسول في قضايا الخلاف العقائدية والمنهجية والسياسية.

وأكد أن من أشد الكوارث نكاية على الإسلام والمسلمين هذه الحركات السياسية التي تدعي أنها تحمل هموم الأمة وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها لم تسلك طرق الإصلاح التي شرعها الله لأنبيائه ورسله من عهد نبي الله نوح إلى خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام .

وأشار إلي أن من بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الأنبياء في الإصلاح العقائدي والعبادي والسياسي منهج "سيد قطب" الذي ما زاد الناس إلا بلاءً بل ودماراً .

