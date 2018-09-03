العوضي المتهم بقتل نجليه : مش بريء

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طارق العوضي

قاتل نجليه

محمود نظمي

مش بريء

الأدلة كتير

فاجأ المحامي طارق العوضي مطالبيه الذين انتظروا منه توضيحا عن الحادثة التي هزت الشارع المصري الخاصة بقضية محمود نظمي قاتل طفليه بأنه " مش بريء".

وأضاف العوضي في تدوينة له علي حسابه علي تويتر : " سألني وطالبني الكثير من الأصدقاء تفسير عدم إعلان موقفي من محمود نظمي المتهم بقتل طفليه ؛ واليوم فقط أجيبكم ؛انني تعودت الا أدلي برأي في قضية منظوره قبل الإلمام بكافة اوراقها وتفاصيلها وأدلتها لذلك أقول لكم الْيَوْمَ وبعد ان قمت بذلك؛ محمود نظمي مَش بريء .

واشار في تعليقاته علي متابعيه : أن الأدلة كتير جدا ، وفي وقتها وقريبا وفقا للأدلة الكتير اللي تثبت ذلك خلاف اعترافه وتحريات المباحث .

وأوضح أنه سيذكر هذه الأدلة قريبا ، ولكن ما كتبه كان ردا علي من طالبوني بالدفاع عنه.

يذكر أن المستشار نبيل أحمد صادق، كان قد اصدر أمس الأحد، قرارا بإحالة المتهم محمود نظمي محمد السيد، قاتل نجليه بالدقهلية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع استمرار حبسه.

وأوضح النائب العام، في بيان صحفي، أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لنجليه؛ ريان محمود نظمي ومحمد محمود نظمي، فضلاً عن اتهامه بتعاطي المخدرات.


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