جميح يكشف حقيقة وفاة الرئيس "هادي"

03 سبتمبر 2018 - 11:00 م

نفي الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح ما تم تداوله علي لسانه أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد فارق الحياة عقب نقله للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد جميح في تدوينة مصغرة له علي حسابه علي تويتر : " هذا الخبر يتم تداوله باسمي لغرض البلبلة، وهو ينم عن نية المطبخ الذي طبخه.. حفظ الله رئيس الجمهورية ووفقه لكل خير".

جاء هذا عقب خبر تم تداوله علي منصات التواصل الاجتماعي علي أن الرئيس هادي قد فارق الحياة عقب مرض عضال قد ألمّ به ، نقل علي إثره إلي الولايات المتحدة الأمريكية .

وأكدت المصادر المزعومة أن هادي قبل وافته المنية قبل دقائق ، وفشل الأطباء من إنعاشه.

وزعمت أيضا أن تحالف دعم الشرعية يتكتم علي خبر وفاة هادي ، لحين ترتيب الوضع الداخلي ، بحسب ما روجت له المصادر المزعومة علي لسان جميح.

