مترو مصر الجديدة يخرج عن مساره

03 سبتمبر 2018 - 11:19 م

أصيب 6 أشخاص ، من بينهم سيدة ، نتيجة اصطدام مترو مصر الجديدة بعدد من السيارات ، تم نقلهم إلي مستشفي الجلاء وهليوبوليس

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد خروج عربة مترو مصر الجديدة عن مسارها واصطدامها بعدد من السيارات، وعلى الفور تم إبلاغ كافة الجهات المعنية «المرور والإسعاف».

وأضافت المحافظة، في بيان مساء اليوم الاثنين أن المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، انتقلا إلى الموقع، وتبين أنه أثناء إصلاح المترو المعطل تم تحركه فجأة بقوة خاصة مع وجوده على منحدر واصطدم بـ5 سيارات، الأمر الذي نتج عنه إصابة 6 أفراد أحدهم سيدة تم نقلها لمستشفي الجلاء، وآخر تم نقله لمستشفي هليوبوليس .