  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:08 ص
بحث متقدم
"راح يكحلها عماها".. سقطة جديدة لرجل بشار

"راح يكحلها عماها".. سقطة جديدة لرجل بشار

انتكاسة جديدة للريال الإيراني أمام الدولار

انتكاسة جديدة للريال الإيراني أمام الدولار

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

مترو مصر الجديدة يخرج عن مساره

مترو مصر الجديدة يخرج عن مساره

جميح يكشف حقيقة وفاة الرئيس "هادي"

جميح يكشف حقيقة وفاة الرئيس "هادي"

العوضي يرفض الدفاع عن المتهم بقتل نجليه : مش بريء

العوضي : المتهم بقتل نجليه "مش بريء"

زعيم المدخلية: أراء سيد قطب " منهج الأنبياء"

زعيم المدخلية : أراء سيد قطب " منهج الأنبياء"

قصص مرعبة عن سيول رأس غارب

أول اختبار حقيقى لحكومة «مدبولي» على بُعد أيام

طلعت فهمي المتحدث الإعلامي للإخوان

«الإخوان»: لم نُخطئ حتى نعتذر.. وشعبيتنا تتزايد

المحافظون الجدد

16 أزمة تواجه المحافظين الجدد.. إما الحل أو الإطاحة

في بيان ناري..

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

الرياضة

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري
الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أسعار تذاكر الأهلى والإنتاج الحربي ومواعيد طرحها

#

بهدفين في ست دقائق.. الأهلي يحلق على قمة الدوري

#

إلغاء كأس السوبر المصري السعودي تعرف علي السبب

#

الغيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة سموحة

النادي الاهلي

طاقم التحكيم

عدم استكمال الدوري

مجلس إدارة النادي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب،  بيانًا، عقب اجتماعه، مساء اليوم، يؤكد فيه احتفاظ مجلس إدارة النادي الأهلي لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانة بهم

كما أكد النادي في بيانه رفضه القاطع للأخطاء الفجّة التي ارتكبها طاقم تحكيم مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري ، متمسكا بحقوق ناديه، وطالب اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي؛ حرصًا على استكمال المسابقة، والعدالة بين الأندية المتنافسة.

وجاء نص البيان كالتالي:

مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو يؤكّد على تعاونه الصادق مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة.. إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجّة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني.

ومجلس الإدارة لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شئون اللعبة بالآتي:

• إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة.

• إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية.

• أن يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR ) لمواكبة الكرة العالمية.

• تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY ) الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميسي» يتحدث عن رحيل «رونالدو» لـ«يوفنتوس»
» ضبط أكبر محاولة تهريب مخدرات في قناة السويس
» الأهلي يلتقي حوريا الغيني في دور الـ8 بدوري الأبطال
» السعودية تعترض صاروخ حوثي فوق جازان
» «صلاح» أول عربي وثالث أفريقي يترشح لجائزة «The Best»
» تطور جديد بين المعارضة المسلحة والحكومة الإثيوبية
» الريال الإيراني يهبط إلى 130 ألفًا مقابل الدولار
» تعليق «كلوب» على ترشح «صلاح» للأفضل في العالم
» استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
» "الطيب" لسفير هولندا: المسيئون للإسلام أخطر من الإرهابيين
» أحمد كريمة: تصريح الدولة بتناول الخمور حرام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد