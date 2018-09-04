"راح يكحلها عماها".. سقطة جديدة لرجل بشار

04 سبتمبر 2018 - 12:41 ص

علي طريقة المثل السائر " راح يكحلها عماها" وقع مسؤول كبير في النظام السوري في سقطة جديدة ترتكب في حق الشعب السوري من قبل قوات بشار.

صرح فيصل المقداد ، نائب وزير الخارجية السوري أن استخدام السلاح التقليدي، ضد السوريين، كافٍ، فلا حاجة لاستعمال السلاح الكيماوي ضدهم، وذلك عبر حوار، لفضائية النظام، الخميس الماضي، والذي أجاب فيه ، عن مجمل أسئلة تتعلق بتطورات الأزمة السورية.

كان المقداد قد سئل عن التهديدات التي وجهها قادة غربيون، للنظام السوري، في حال قيامه باستعمال السلاح الكيماوي، في محافظة إدلب الشمالية.

وأجاب المقداد، رداً على هذا السؤال الذي كان فاتحة الحوار معه على فضائية النظام: "لا يمكن لنا، أن نستخدم هذا السلاح، ضدّ شعبنا، ولماذا نستخدمه؟ الأسلحة العادية كافية!

وسعى المقداد، بعد تفوّهه بهذه العبارة التي أصبحت حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لما تتضمنه من تبجّح وتباهٍ بقيام جيش الأسد، بتصفية السوريين، بسلاح تقليدي فقط، إلى تغيير بنية الجملة، فأعاد الدخول مجدداً في الإجابة على ذات السؤال، مضيفاً ما وصفه بـ "المجموعات الإرهابية" على إجابته، قائلاً: "فالأسلحة التقليدية، في مواجهة المجموعات الإرهابية، كانت كافية".

ومنذ اللحظة التي أعلن فيها نائب وزير خارجية النظام السوري، أن جيش الأسد لا يمكن أن يستخدم السلاح الكيماوي ضد السوريين، لأن الأسلحة العادية كافية، أصبح فيصل المقداد موضوعاً رئيساً للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بإبراز ما قاله بقتل شعبه بأسلحة عادية.

وتداول عشرات الناشطين، سواء على "تويتر" أو "فيسبوك" فيديو لما قاله المقداد، مصحوباً بتعليقات حادة، خاصة على مواقف الدول الغربية، التي "سمحت" للأسد، قتل السوريين، علناً، بسلاح تقليدي، إلى درجة أن يتباهى مسؤول في نظام الأسد، بذلك.