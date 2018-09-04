معركة بتونس حول عيد ميلاد "بن علي"

04 سبتمبر 2018 - 01:18 ص

تسببت تدوينة ساخرة قام بنشرها محامي تونسي في موجة من الجدل والتراشق بين محامين ونشطاء علي منصات التواصل الاجتماعي.

كان المحامي التونسي عماد بن حليمة ، قد كتب تدوينة ، دعا فيها إلى تهنئة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعيد ميلاده الثاني والثمانين، بعنوان «إعلام للعموم»، قال فيها «يصادف يوم الإثنين 3 سبتمبر 2018 الاحتفال بالذكرى 82 لعيد ميلاد الرئيس الأسبق للبلاد التونسية زين العابدين بن علي ، وعليه فإن المهنئين بهذه المناسبة عليهم البعث بتمنياتهم على صفحة محاميه الأستاذ منير بن صالحة ، حيث رد المحامي منير بن صالحة بتهكم «أعرفك صاحب واجب».

بينما شن نشطاء هجوما على بن حليمة وبن صالحة لـ«دفاعهما» عن بن علي، حيث دوّن حساب غسان رمضاني مستنكرا «تقصد الإرهابي السفاح بن علي إلي في رقبتو آلاف القتلى.. تهنؤه على اغتصاب النساء قدام رجالهم في الداخلية وقتل العشرات تحت التعذيب».

وأضاف حساب أحلام «بن علي عمل مجهودا كبيرا لطمس معالم بورقيبة، ولكن رغم كل شيء ما زالت صورة بورقيبة ناصعة في ذاكرة التونسيين، بخلاف بن علي».

يذكر أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي المقيم حاليا في السعودية، يواجه أحكاما عدة بالسجن بلغت حتى الآن 4 أحكام بالسجن المؤبد، فضلا عن 197 سنة سجنا، تضاف لها غرامة مالية بقيمة 213 مليون دينار تونسي (85 مليون دولار).