  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:44 ص
بحث متقدم
بالأرقام .. خسارة مصر في حريق متحف البرازيل

بالأرقام .. خسارة مصر في حريق متحف البرازيل

معركة بتونس حول عيد ميلاد "بن علي"

معركة بتونس حول عيد ميلاد "بن علي"

"راح يكحلها عماها".. سقطة جديدة لرجل بشار

"راح يكحلها عماها".. سقطة جديدة لرجل بشار

انتكاسة جديدة للريال الإيراني أمام الدولار

انتكاسة جديدة للريال الإيراني أمام الدولار

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

مترو مصر الجديدة يخرج عن مساره

مترو مصر الجديدة يخرج عن مساره

جميح يكشف حقيقة وفاة الرئيس "هادي"

جميح يكشف حقيقة وفاة الرئيس "هادي"

العوضي يرفض الدفاع عن المتهم بقتل نجليه : مش بريء

العوضي : المتهم بقتل نجليه "مش بريء"

زعيم المدخلية: أراء سيد قطب " منهج الأنبياء"

زعيم المدخلية : أراء سيد قطب " منهج الأنبياء"

قصص مرعبة عن سيول رأس غارب

أول اختبار حقيقى لحكومة «مدبولي» على بُعد أيام

معركة بتونس حول عيد ميلاد "بن علي"

الحياة السياسية

معركة بتونس حول عيد ميلاد "بن علي"
معركة بتونس حول عيد ميلاد "بن علي"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. طريقة جديدة لعمل "فتة اللحم"

#

جوجل يحتفي بالعالم الأسطوري "ابن سينا"

#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

#

انتخاب «بن علي يلدريم» رئيسًا للبرلمان التركي

مواقع التواصل الاجتماعي

عيد ميلاد

بن علي

تراشق

محامي تونس

تسببت تدوينة ساخرة قام بنشرها محامي تونسي في موجة من الجدل والتراشق بين محامين ونشطاء علي منصات التواصل الاجتماعي.

 كان المحامي التونسي عماد بن حليمة ، قد كتب تدوينة ، دعا فيها إلى تهنئة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعيد ميلاده الثاني والثمانين، بعنوان «إعلام للعموم»، قال فيها «يصادف يوم الإثنين 3 سبتمبر 2018 الاحتفال بالذكرى 82 لعيد ميلاد الرئيس الأسبق للبلاد التونسية زين العابدين بن علي ، وعليه فإن المهنئين بهذه المناسبة عليهم البعث بتمنياتهم على صفحة محاميه الأستاذ منير بن صالحة ، حيث رد المحامي منير بن صالحة بتهكم «أعرفك صاحب واجب».

بينما شن نشطاء هجوما على بن حليمة وبن صالحة لـ«دفاعهما» عن بن علي، حيث دوّن حساب غسان رمضاني مستنكرا «تقصد الإرهابي السفاح بن علي إلي في رقبتو آلاف القتلى.. تهنؤه على اغتصاب النساء قدام رجالهم في الداخلية وقتل العشرات تحت التعذيب».

 وأضاف حساب أحلام «بن علي عمل مجهودا كبيرا لطمس معالم بورقيبة، ولكن رغم كل شيء ما زالت صورة بورقيبة ناصعة في ذاكرة التونسيين، بخلاف بن علي».

يذكر أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي المقيم حاليا في السعودية، يواجه أحكاما عدة بالسجن بلغت حتى الآن 4 أحكام بالسجن المؤبد، فضلا عن 197 سنة سجنا، تضاف لها غرامة مالية بقيمة 213 مليون دينار تونسي (85 مليون دولار).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميسي» يتحدث عن رحيل «رونالدو» لـ«يوفنتوس»
» ضبط أكبر محاولة تهريب مخدرات في قناة السويس
» الأهلي يلتقي حوريا الغيني في دور الـ8 بدوري الأبطال
» السعودية تعترض صاروخ حوثي فوق جازان
» «صلاح» أول عربي وثالث أفريقي يترشح لجائزة «The Best»
» تطور جديد بين المعارضة المسلحة والحكومة الإثيوبية
» الريال الإيراني يهبط إلى 130 ألفًا مقابل الدولار
» تعليق «كلوب» على ترشح «صلاح» للأفضل في العالم
» استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
» "الطيب" لسفير هولندا: المسيئون للإسلام أخطر من الإرهابيين
» أحمد كريمة: تصريح الدولة بتناول الخمور حرام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد