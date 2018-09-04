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بالأرقام .. خسارة مصر في حريق متحف البرازيل

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بالأرقام .. خسارة مصر في حريق متحف البرازيل
بالأرقام .. خسارة مصر في حريق متحف البرازيل

عبد القادر وحيد - متابعات

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حريق

الاثار

أمريكا اللاتينية

متحف البرازيل

خالد عزب

خسرت مصر  ما يقرب من 700 قطعة أثرية مصرية ، في احتراق متحف البرازيل الوطني ، والذي مضي علي تأسيسه 200 عام.

وقال الدكتور خالد عزب، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف إن الخسارة ليست في الآثار فقط، ، لكن الخسارة الكبرى، أننا فقدنا سفيرا دائما لمصر وللحضارة المصرية في أمريكا اللاتينية، المتمثل في تلك الآثار التي فقدت بحريق المتحف ، لافتا إلي أنها آثار مسجلة وتم توثيقها وهذا يخفف حجم الخسارة.

وأعرب عزب عن تضامنه العميق مع البرازيل حكومة وشعبا، لافتا إلى أن اللجنة المصرية للمتاحف أصدرت بيانا تتضامن فيه بشكل كامل مع البرازيليين في مصابهم الجلل ، بحسب بوابة الأهرام.

وأضاف حريق متحف البرازيل الوطني يمثل خسارة كبرى لمتاحف العالم، وللتراث الحضاري والإنساني عامة، وتراث أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص، حيث إن المتحف المحترق هو أكبر متاحف القارة وأعرقها، ويوافق العالم الحالي 2018م، ذكرى مرور 200 عاما على تأسيسه.

وأشار إلي أن حادث اليوم يعتبر كارثة مفجعة، تستلزم إعادة النظر في إجراءات التأمين في كل متاحف العالم، و أننا يجب أن نسارع في الوقت الحالي في مصر والمنطقة العربية، لمراجعة الموقف التأميني للمتاحف.

وتابع قائلا : إن المجلس العالمي للمتاحف أصدر بيانا ، اعتبر فيه ما حدث في البرازيل بأنه يوم أسود في تاريخ المتاحف، وأن خسارته فادحة للغاية.

كما أوضح أن  المتحف الوطني البرازيلي، كان من أدوات تعزيز الهوية الوطنية فى البرازيل، حيث كان يضم مقتنيات تعود للحقب السابقة على السيطرة الأوربية على أمريكا اللاتينية.


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