اتصلت بصلاح فور أزمته مع اتحاد الكرة .. وهذا ما لاحظته بصوته

04 سبتمبر 2018 - 05:26 ص

كشف الدكتور أشرف صبحي - وزير الرياضة - كواليس الأزمة مع النجم محمد صلاح ، مؤكدًا أن اتحاد الكرة أخطأ في الأزمة وتعامل مع صلاح بـ"العشم".



وقال "صبحي" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور" : "الوزارة تدخلت لحل أزمات صلاح المتكررة مع اتحاد الكرة ، وكان التواصل الأول عقب كأس العالم لأن صلاح تحول لمؤسسة وحده وأصبح فخر لمصر ومطالبه من اتحاد الكرة بسيطة ومشروعة وليست مبالغًا فيها".



وأضاف: "تحول النظام الكروي في مصر إلى نظام احترافي هو الضمانة الوحيدة لكي لا تتكرر أزمة صلاح".



واستدرك: "اتصلت بصلاح عقب أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة ولمست من صوته أنه هاديء ومتواضعًا ، ولديه خلق ، بمعنى آخر وجدته "مثل النسمة".



