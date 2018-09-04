اتصلت بصلاح فور أزمته مع اتحاد الكرة .. وهذا ما لاحظته بصوته

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الرياضة

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صلاح

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محمد صلاح

وزير الرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي - وزير الرياضة - كواليس الأزمة مع النجم محمد صلاح ، مؤكدًا أن اتحاد الكرة أخطأ في الأزمة وتعامل مع صلاح بـ"العشم".

وقال "صبحي" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور" : "الوزارة تدخلت لحل أزمات صلاح المتكررة مع اتحاد الكرة ، وكان التواصل الأول عقب كأس العالم لأن صلاح تحول لمؤسسة وحده وأصبح فخر لمصر ومطالبه من اتحاد الكرة بسيطة ومشروعة وليست مبالغًا فيها".

وأضاف: "تحول النظام الكروي في مصر إلى نظام احترافي هو الضمانة الوحيدة لكي لا تتكرر أزمة صلاح".

واستدرك: "اتصلت بصلاح عقب أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة ولمست من صوته أنه هاديء ومتواضعًا ، ولديه خلق ، بمعنى آخر وجدته "مثل النسمة".

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