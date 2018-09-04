سر غير متوقع وراء اختفاء ربة منزل وأطفالها بالأقصر

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اختفاء ربة منزل وأطفالها

كشفت أجهزة الأمن بالأقصر غموض اختفاء سيدة و 3 من أطفالها في ظروف غامضة ، وتبين أن السيدة هربت بمحض إرادتها .

وكانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغًا من أيمن . م . ع بتغيب شقيقته "نورة" وأطفالها الثلاثة عن مسكنهم وأن زوجها زكريا ع . م - عامل - تلقى اتصالًا منها يفيد استقلالها سيارة أجرة من قرية العضايمة وحتى مدينة إسنا ، وأن السائق يرفض إنزالها من السيارة ، وبعدها انغلق هاتفها .

ودلت التحريات أن المبلغ عن غيابها تتواجد في منطقة "الكريمات" بالجيزة ، وأنها على علاقة بشخص يُدعى "محمود ع . م" مقيم بمركز الدلنجات بالبحيرة ، وأن شقيقتها "منى" تعلم بطبيعة هذه العلاقة ، والتي باستدعائها أقرت بصحة المعلومات وأكدت أن شقيقتها تركت المنزل للقاء الشخص المذكور بمحض إرادتها نظرًا لوجود خلافات عائلية .

وتبين من التحريات أن المبلغ باختفائها وصلت الدلنجات بالفعل لكنها لم تستطع الوصول لـ"محمود" ، ومن ثم اتصلت بشخص يُدعى "صبحي ج ع" - الذي كانت قد تعرفت عليه من الإنترنت ، حيث حضر وساعدها في تدبير طعام لأطفالها ، ومن ثم حجز لها بالسوبر جيت من أجل إعادتها لبلدتها .

وبعد عودتها تمكنت أجهزة الامن من ضبطها حيث أقرت ما جاء بأقوال شقيقتها وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع.

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