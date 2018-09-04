أزمة بسبب بوستر "راجل وست ستات" لاحتوائه على إيحاء جنسي

أحمد عادل شعبان
تعرضت الفنانة لقاء الخميسي لهجوم حاد عبر صفحتها بـ"فيس بوك" على خلفية قيامها بنشر البوستر الجديد لمسلسها "راجل و ست ستات" للترويج له .
وحمل "البوستر" فكرة جديدة في طريقة كتابة اسم المسلسل ، فيما اعتبره نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتاعي إيحاءً جنسيًا غير مقبول وبخاصة في مسلسل عائلي .
وإزاء هذا الهجوم ردت لقاء الخميسي بتعليق عبر صفحتها قالت فيه: "مصمم لوجو المسلسل المصور شريف قمر عامل لوجو للمسلسل بطريقة مبتكرة مش أكتر من كده، وما فيش قصد لحاجة وحشة شكرًا لتفهمكم"
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