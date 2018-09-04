أزمة بسبب بوستر "راجل وست ستات" لاحتوائه على إيحاء جنسي

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راجل وست ستات
راجل وست ستات

أحمد عادل شعبان

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راجل وست ستات

تعرضت الفنانة لقاء الخميسي لهجوم حاد عبر صفحتها بـ"فيس بوك" على خلفية قيامها بنشر البوستر الجديد لمسلسها "راجل و ست ستات" للترويج له .

وحمل "البوستر" فكرة جديدة في طريقة كتابة اسم المسلسل ، فيما اعتبره نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتاعي إيحاءً جنسيًا غير مقبول وبخاصة في مسلسل عائلي .

وإزاء هذا الهجوم ردت لقاء الخميسي بتعليق عبر صفحتها قالت فيه: "مصمم لوجو المسلسل المصور شريف قمر عامل لوجو للمسلسل بطريقة مبتكرة مش أكتر من كده، وما فيش قصد لحاجة وحشة شكرًا لتفهمكم"

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