سجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما هدفين في فوز "الفريق الملكي" 4-1 على ليغانيس، السبت، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في 3 مباريات فقط بالدوري الإسباني.

وهي المرة الأولى التي يهز بنزيمة فيها شباك ليغانيس، الذي بات الفريق الثالث والثلاثين الذي يسجل ضده في الليغا.

وبذلك كسر المهاجم الفرنسي رقم رونالدو الأسطوري الخاص بهز شباك 32 فريقا في البطولة خلال 9 مواسم قضاها داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"، قبل رحيله المدوي قبل أسابيع إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويتصدر بنزيمة حاليا قائمة هدافي الدوري الإسباني إلى جانب نجم برشلونة، ليونيل ميسي.

ويرى مدرب ريال مدريد يولين لوبيتيغي أن بنزيمة قادر على الاستمرار بالأداء الرائع هذا الموسم، متسائلا: "ولما لا.. لماذا لا ينهي الموسم بـ 30 أو 40 هدفاً (..) بنزيمة لاعب رائع، وهو يشعر وما يفعله يؤكد ذلك.. إنه يلعب بسعادة، ويساعد الفريق، وسيبقى هكذا"، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "ماركا".