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"دودة" تسبب أزمة كبرى لشركة "إيكيا"

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إيكيا
إيكيا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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إيكيا

اعتذرت شركة إيكيا لعميل في مدينة حيدر أباد بالهند بعدها كشف عن فضيحة حدثت معه بأحد فروع الشركة.

وقال العميل إنه عثر على دودة في طعامه بالمتجر، ونشر صورة لذلك على "تويتر".

ويأتي الاعتذار بعد أقل من شهر، من افتتاح شركة الأثاث السويدية الشهيرة أول متجر لها في الهند.

ونشر عبيد محمد الصورة على "تويتر"، الجمعة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسؤولي هيئة سلامة الأغذية فتشوا متجر الشركة.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن مسؤولي الهيئة في مدينة حيدر أباد فحصوا متجر "إيكيا"، وصادروا عينات من الطعام.

وأضافت أن "خلال التفتيش تحدد أن المتجر لم يكن ملتزما بقواعد فصل المخلفات"، وفرض عليه غرامة قدرها 15 ألف روبية (نحو 211 دولار).

وقالت متحدثة باسم "إيكيا": "نحقق في المسألة في الوقت الراهن لنفهم كيف حدث ذلك، واتخاذ إجراء على الفور".


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